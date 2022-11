Einschaltquoten-Schock bei der Fußball-WM

Dass die Freude an der Fußball-WM in Katar bei vielen Fans nicht besonders groß ausfällt, zeigte sich nun auch an den TV-Einschaltquoten. Vor dem Turnier sprachen viele vom WM-Boykott – und offenbar hielten sich auch viele an ihr Wort. Während sich vor vier Jahren noch 26 Millionen Fans den WM-Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft im Fernsehen anschauten, haben bei dem diesjährigen Turnier deutlich weniger Menschen eingeschaltet. Besonders das Spiel Deutschland gegen Japan überraschte mit einem dramatischen Quoten-Verlust.