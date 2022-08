European Championships 2022 im TV: Sendetermine und Livestreams

Auf dieses Ereignis dürfen sich Sportfans richtig freuen: Vom 11. bis 21. August finden in München die European Championships 2022 statt. Höhepunkt des "Klein-Olympia" ist die Leichtathletik-EM im Olympiastadion. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung.

Es wird immer mehr zum Trend, Wettkämpfe verschiedener Sportarten parallel und in einer Stadt stattfinden zu lassen. Der Event-Charakter soll den Athletinnen und Athleten, die selten im Mittelpunkt stehen, höhere Aufmerksamkeit bescheren. Ein Beispiel sind die "Finals", bei denen seit einigen Jahren in Berlin die deutschen Meister und Meisterinnen in vielen verschiedenen Sportarten gesucht werden. Ein anderes sind die European Championships, die nach der Premiere 2018 nun zum zweiten Mal stattfinden. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung des Events.