Ex-"DHDL"-Juror Jochen Schweizer schwer verletzt nach Skiunfall: "Wäre auf der Stelle tot gewesen"!

Jochen Schweizer ist begeisterter Skifahrer. Vor einiger Zeit kostete sein Hobby den Unternehmer in Österreich jedoch fast das Leben. Im Interview mit "Bild" sprach Schweizer über den brenzligen Vorfall: "Ich bin die Talabfahrt zu meinem Haus abgefahren. Und dann kam unten eine 90-Grad-Kurve. Da standen links ein paar Snowboarder. Ich zog nach rechts raus und dann scharf nach innen. Und irgendwie bin ich von der Sonne in den Schatten reingefahren. Da passierte es."

Statt zu stürzen, flog Schweizer etwa 100 Meter weit und 15 Meter tief in einen Wald. "Ich bin ungebremst die komplette Distanz geflogen, ohne den Boden zu berühren und in einer etwa sechs Meter großen Baumlücke im tiefen Schnee gelandet", erinnert sich der 66-Jährige. "Ich hatte bestimmt 100 Sachen drauf. Wenn ich da einen Baum getroffen hätte, ich wäre auf der Stelle tot gewesen."

Es gab zahlreiche skurrile, innovative und kreative Start-ups, die in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wurden. Manche sind gefloppt, andere wurden zum Überflieger. Hier gibt es die sechs erfolgreichsten Unternehmen der Show in der Übersicht.

Buddhistischer Blick auf den Unfall

Bei dem Aufprall sei sein Schulterblatt in sechs Teile zertrümmert worden. Zudem seien alle zentralen Sehnen daran abgerissen worden. Weitere Verletzungen habe sich Schweizer am hinteren Rippenbogen, am Schädel und am Oberschenkel zugezogen. Nach einer Operation werde es nun noch Monate bis zur vollständigen Genesung dauern.