"Friesland – Sterneduell": Kritik zur neuen Folge mit Sophie Dal und Maxim Mehmet

Die 20. Episode des "Friesland-Krimis" ist gewissermaßen ein kulinarischer Krimi. Der Mord an einer jungen Köchin führt Polizistin Süher Özlügül ( Sophie Dal ) und ihren Kollegen Henk Cassens ( Maxim Mehmet ) in die Sterne-Gastronomie.

Ein Bestatter mit ungeahnten Talenten: Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) hat es ins Finale des Langeooger Kochduells geschafft. Da ist es natürlich von enormer Wichtigkeit für den Hobbykoch, sein Menü vorab "von möglichst vielen Gaumen" testen zu lassen. So wirklich erkennbar ist jedoch nicht, welch ausgefallene Speisen Habedank seinen Gästen zu Beginn des neuen "Friesland"-Krimis kredenzt.

Bei den Testsessern – Henk Cassens (Maxim Mehmet), Süher Özlügül (Sophie Dal) und Melanie Harms (Tina Pfurr) – scheint das Dinner ohnehin keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Bereits am nächsten Tag geraten im Krimi "Friesland – Sterneduell" Habedanks Kochkünste in Vergessenheit, als die Leiche einer jungen Frau gefunden wird.

Erfroren im Kühlraum

Während der Hobbykoch am Vorabend den ersten Gang servierte, kam anderenorts die Sous-Chefin des Leeraner Nobel-Restaurants "Plytenberg" ums Leben. Nun liegt Tanja Möppen (Franziska Ferrari) erfroren im Kühlraum des Lokals. Ein Unbekannter scheint sie überwältigt und dort eingesperrt zu haben, als sie am Ruhetag des Restaurants abends alleine in der Küche zugange war.