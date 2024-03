Jenny Elvers stellt sich dem "Kampf der Realitystars"

Die spätere Schauspielerin wuchs in Amelinghausen in Niedersachsen auf, wo sie im Alter von 17 Jahren zur Heidekönigin ernannt wurde. Danach war die junge Frau erst einmal als Model und im Showbusiness tätig, entschied sich schlussendlich jedoch für eine Karriere als Darstellerin und begann ein Schauspielstudium, das sie 1993 erfolgreich abschloss. Außerdem arbeitete sie in Los Angeles weiter an ihren Fähigkeiten.

In Deutschland ergatterte sie nun immer mehr Rollen, war unter anderem in "Otto - Die Serie" und der RTL-Serie "Nikola" dabei. Außerdem übernahm sie in dieser Zeit auch zum ersten Mal die Moderation einer Sendung, als sie für "Top of the Pops" vor der Kamera stand. Auch im Theater trat Jenny Elvers auf und wurde immer wieder für ihre Performances gelobt.