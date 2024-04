"Let's Dance"-Star Christina Hänni unter "Dauer-Diät"-Druck: "Der hat mich echt fett genannt"

Abwertender Kommentar vom Wertungsrichter

In ihrem Podcast mit ihrem Ehemann, dem Schweizer Sänger Luca Hänni, berichtet die Profi-Tänzerin von einer Begebenheit nach einem Turnier. Damals wollte sie und ihr früherer Tanzpartner vom Wertungsrichter wissen, warum sie nicht die benötigten Kreuze von ihm erhalten haben, um in die nächste Runde zu kommen. Die Frage stellten sie dem Juror in China am nächsten Tag beim Frühstück. Die Antwort des Wertungsrichters: "Den Teller würde ich jetzt wegstellen. Vielleicht hätte ich dir dann auch gestern ein Kreuz gegeben", schildert Christina Hänni die Situation und fügt hinzu: "Also der hat mich echt fett genannt im Grunde".