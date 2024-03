"Medizin von morgen": Der ARD Thementag im Überblick

Am 9. April dreht sich im Ersten alles rund ums Thema "Medizin von morgen". Was Zuschauer genau erwarten können, erfahrt Ihr hier.

- die vierte Staffel, in Doppelfolgen am 9., 10. und 11. April, ab 20:15 Uhr im Ersten, online first ab 5. April in der ARD Mediathek. "Hirschhausen -Medizin von morgen" (MDR in Zusammenarbeit mit RBB und WDR) am Dienstag, 9. April, 21:45 Uhr im Ersten und ab 5. April in der ARD Mediathek: Bahnbrechende Innovationen der Medizin: Eckart von Hirschhausen begibt sich in seiner Dokumentation auf eine Entdeckungsreise der entscheidendsten Neuerungen in der Medizin und der großen Frage, die die Menschheit bewegt: Ist jede Krankheit in Zukunft heilbar und lässt sich das Altern irgendwann (endlos) aufhalten? - Ein Film von Jan Tenhaven und Nicolas Hecker

(MDR, RBB) - ab 5. April in der ARD Audiothek: Organe aus dem 3D-Drucker? Kann ein modifiziertes Mikrobiom jegliche Krankheiten heilen? Wenn aus Fiktion Wirklichkeit wird: Eckart von Hirschhausen und Katharina Adick nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihrem sechsteiligen Podcast "Medizin von morgen" mit in eine Welt, die zwar in der Zukunft liegt, aber längst keine Zukunftsvision oder Fiktion mehr ist. "Das Making-Of: Charité powered by Brisant" (MDR) ab 5. April in ARD Mediathek: Wie werden wir 2049 leben? Welche Errungenschaften der Medizin sind dann für uns bereits selbstverständlich? Das Making-of zur Serie "Charité" bietet nicht nur einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, sondern beleuchtet vor allem, wie Cast und Crew mit den speziellen Vorgaben einer Produktion, die in der Zukunft spielt, umgehen.

Exklusiv vorab: Der Thementag in der ARD Mediathek ab 5. April

Neben den oben bereits genannten Sendungen sind in der ARD Mediathek darüber hinaus diverse Filmen und Dokumentationen rund um das Thema Zukunftsmedizin verfügbar: von technischen Neuerungen wie Hightech-Herzklappen, über den Einsatz von Robotern in der Medizin bis hin zum Ausblick in die Zukunft des Alterns und die Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit.