NFL 2021/22 – Übertragung: Wo läuft was am 4. Spieltag?

Welche Sender übertragen die NFL?

Im Free-TV sind Spiele der National Football League wie auch in den vergangenen Jahren bei ProSieben und ProSieben MAXX zu sehen. Im Rahmen von #ranNFL zeigen die beiden Sender am Wochenende gleich mehrere Spiele. In der Regel laufen am Sonntagabend zwei Spiele im Free-TV und ein weiteres im kostenlosen Livestream auf ran.de. Zum Saisonauftakt zeigte ProSieben außerdem den Season Opener zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady und den Dallas Cowboys in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.