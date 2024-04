"Opernstar Waltraud Meier: Abschied vom Gesang – und was jetzt?": Kritik zum 3sat-Film über die Wagner-Sängerin

Die Welt-Sopranistin Waltraud Meier verabschiedete sich 2023 als Klytämnestra in einer Inszenierung ihres Lieblingsregisseurs Patrice Chéreau an der Berliner Staatsoper Unter den Linden von der Bühne. Der 3sat-Film beleuchtet die Abschiedsvorstellung und den Werdegang der Wagner-Sängerin.

Abschied ohne Reue

Mit der Strahlkraft von Leuchtraketen, aber auch mit ihrer tiefen Ausdrucksstärke hatte die 1956 in Würzburg geborene Waltraud Meier nicht nur in Bayreuth Maßstäbe gesetzt. Als Kundry, Isolde und Sieglinde war sie in den großen Opernhäusern der Welt zu Hause. Dort verabschiedete sie sich bereits seit mehreren Jahren nach und nach. In Richard Strauss' "Elektra" in der Inszenierung ihres "Lebensregisseurs" Patrice Chéreau stand sie im Oktober 2023 zum letzten Mal auf der Bühne der Staatsoper Unter den Linden. Für die selbstkritische Sängerin war es mit 67 ein Abschied ohne Reue, wie nun im 3sat Film "Opernstar Waltraud Meier: Abschied vom Gesang – und was jetzt?" zu erfahren ist.