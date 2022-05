Relegation 2022 mit Hertha BSC: Wo werden die Spiele übertragen?

Nervenkitzel pur: Die Relegation kann eine starke Saison krönen oder eine miese Saison retten. Der 16. der Bundesliga trifft auf den Dritten der 2. Bundesliga. Und auch zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga entscheidet sich, wer in der nächsten Saison in welcher Liga spielt. Doch wo werden die Spiele übertragen? Hier finden Sie alle Infos.

In der Bundesliga ist Hertha BSC am letzten Spieltag noch auf Platz 16 und damit den Relegationsrang abgerutscht. In der 2. Bundesliga sind der Hamburger SV, Werder Bremen und der SV Darmstadt 98 mögliche Relegationsteilnehmer.

Bereits geklärt ist die Lage in der Relegation um die 2. Bundesliga. Dort trifft der Zweitliga-16. Dynamo Dresden auf den 1. FC Kaiserslautern. Ein Duell zweier Traditionsvereine. Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Live-Übertragung der Relegationsspiele.

Wann findet die Bundesliga-Relegation statt? Das Hinspiel zwischen dem 16. der Bundesliga (Hertha BSC) und dem Dritten der 2. Bundesliga wird am Donnerstag, 19. Mai, um 20.30 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel ist am Montag, 23. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr.

Wann wird die Relegation 2. Bundesliga/3. Liga ausgetragen? Das Hinspiel zwischen dem 16. der 2. Liga (Dynamo Dresden) und dem Dritten der 3. Liga (1. FC Kaiserslautern) findet am Freitag, 20. Mai, um 20.30 Uhr statt. Das Rückspiel wird am Dienstag, 24. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr angepfiffen.

Wer überträgt die Relegationsspiele? Hier gibt es gute Nachrichten für Fußball-Fans, denn anders als in den vergangenen Jahren sind beide Relegationen im Free-TV zu sehen. SAT.1 hat seit dieser Saison die Rechte für eine kleine Anzahl an Spielen in der Bundesliga und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket umfasst auch die Relegationsspiele. SAT.1 steigt jeweils eine Stunde vorher, also um 19.30 Uhr, in die Vorberichte ein. Die Bundesliga-Relegation ist außerdem bei Sky zu sehen, genau wie die Relegation zwischen 2. und 3. Liga.

Die Sendetermine im Überblick: Relegation Bundesliga/2. Bundesliga Donnerstag, 19. Mai, 20.30 Uhr (Vorberichte: 19.30 Uhr): Hertha BSC - Dritter 2. Bundesliga (SAT.1 und Sky)

Montag, 23. Mai, 20.30 Uhr (Vorberichte: 19.30 Uhr): Dritter 2. Bundesliga - Hertha BSC (SAT.1 und Sky) Relegation 2. Bundesliga/3. Liga Freitag, 20. Mai, 20.30 Uhr (Vorberichte: 19.30 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden (SAT.1 und Sky)

Dienstag, 24. Mai, 20.30 Uhr (Vorberichte: 19.30 Uhr): Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (SAT.1 und Sky) Wer kommentiert die Relegationsspiele? SAT.1 hat für seine Fußball-Übertragungen Wolff-Christoph Fuss verpflichtet, der also auch bei den Relegationsspielen zum Einsatz kommen dürfte. Wer bei Sky kommentiert, ist noch nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr setzte sich in der Bundesliga-Relegation der 1. FC Köln gegen Holstein Kiel durch. Die Spiele waren lediglich bei DAZN zu sehen. In der Zweitliga-Relegation verlor der VfL Osnabrück gegen den FC Ingolstadt und stieg in die 3. Liga ab.