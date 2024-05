Hannes Jaenicke und seine Beziehungen

In einem Portraitfilm äußerte sich Hannes Jaenicke erstmals über seine neue Beziehung. Im Gespräch verriet er, sehr zufrieden mit seiner neuen Lebensgefährtin zu sein. Doch das war nicht bei allen Partnerinnen so – früher hielten seine Beziehungen länger selten als ein paar Jahre.

Hannes Jaenickes erste Frau war Nicole, die beiden heirateten im Jahr 1999. Da die Beziehung der beiden größtenteils abseits der Öffentlichkeit stattfand, ahnte niemand, was schon nach zwei Jahren passieren würde – Nicole trennte sich auf spektakuläre Weise von ihrem Mann. Auch Jaenicke selbst traf die Trennung laut eigener Aussage völlig unvorbereitet: "Als ich von einem langen Dreh aus Marokko zurückkam, war meine Frau weg. Und ich sprachlos." So war der Darsteller im Jahr 2001 plötzlich wieder single.

Im Jahr 2002 lernte Jaenicke bei den Dreharbeiten zur ARD-Familienkomödie "Mama macht's möglich" die Darstellerin Tina Bordihn kennen. Die beiden wurden ein Paar und hielten lange durch – bis ins Jahr 2008 waren sie liiert. Erst ein Jahr später erfuhr die Öffentlichkeit, dass die Beziehung "in freundschaftlichem Einvernehmen" ein Ende gefunden hatte. Einen genauen Grund wollte das Paar nicht nennen. Tina Bordihn spielte jedoch später darauf an, dass der Beruf der beiden ein Hindernis gewesen war. Kurz darauf begann sie eine neue Beziehung mit einem Rechtsanwalt, aus der eine Tochter hervorging. Mittlerweile ist das Paar wieder getrennt.

Auch Jaenicke brauchte nicht lange, um eine neue Partnerin zu finden – und diesmal schien alles perfekt zu sein. Denn der engagierte Umwelt-Aktivist begann eine Beziehung mit einer Naturwissenschaftlerin, die seine Werte von Umwelt- und Tierschutz teilte. Der Darsteller war begeistert: "Das ergänzt sich hervorragend - wie man sich denken kann", sagte er im Jahr 2010 über seine Beziehung. Doch auch hier war sechs Jahre später Schluss und der Name seiner ehemaligen Partnerin ist bis heute unbekannt.

Jaenickes Partnerinnen im TV

Darüber hinaus sind in Filmen und Serien immer wieder unterschiedliche Frauen an der Seite des Schauspielers zu sehen. Im "Amsterdam-Krimi" spielt Alice Dwyer die Kollegin und Partnerin von Jaenickes Rolle Alex Pollack. Die beiden sind schon seit 2018 Partner in der Krimireihe. Im Agententhriller "Mirage – Gefährliche Lügen" verkörpert Jaenicke den zweiten Ehemann der IT-Expertin Claire Köhler, die von der kanadischen Darstellerin Marie-Josée Croze gespielt wird.