Roten Rosen: Diese berühmten Stars waren als Gäste in der ARD-Show

Die erste Folge der Serie „Rote Rosen“ lief im November 2006 in der ARD. Seitdem wurden mehr als 3.600 Episoden produziert und ausgestrahlt. Neben den Hauptdarstellern sind dabei auch zahlreiche andere Schauspieler in Gastrollen zu sehen. Zuweilen tauchen auch Prominente für kurze Zeit in der Telenovela auf.

Prominente Schauspieler bei „Rote Rosen“ Eines der bekanntesten Gesichter, die bislang bei „Rote Rosen“ zu sehen waren, war das von Mathieu Carrière. Er war von Februar bis Juni 2022 in der Serie vertreten. Carrière hat sich seit den 1960er-Jahren als Film- und Theaterschauspieler einen Namen gemacht. In den zahlreichen Produktionen, an denen er mitwirkte, stand er unter anderem mit Romy Schneider, Gudrun Landgrebe, Marlon Brando, Antonio Banderas und Michael Douglas vor der Kamera. In den 2010er-Jahren war er zunehmend in Reality-Shows zu sehen. So nahm er 2010 an „Let’s Dance“ und 2011 an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.

Eine Veteranin im Serienbereich ist Marie-Luise Marjan, die von 1985 bis 2020 als Mutter Beimer in der „Lindenstraße“ zu sehen war. Noch währenddessen übernahm sie eine Rolle in „Rote Rosen“. Im Dezember 2018 spielte sie dort Frederike Prinzessin zu Lüdecke und somit eine Adlige.

Einem eher jüngeren Publikum ist Joyce Ilg bekannt. Bevor sie sich ab 2013 als YouTuberin einen Namen gemacht hat, versuchte sie ihr Glück als Schauspielerin. So hatte sie 2005 eine Rolle in „Unter uns“, von 2007 bis 2009 in „Dahoam is Dahoam“ und 2007 in „Alles was zählt“. Im April 2020 spielte Ilg schließlich eine Gastrolle in „Rote Rosen“.

Musiker und Moderatoren bei „Rote Rosen“ Auch Promis, die nicht durch schauspielerisches Talent bekannt geworden sind, gaben sich bereits in „Rote Rosen“ die Ehre. So spielte beispielsweise im Juli 2019 der Schlagersänger Jürgen Drews in der Serie mit. Schwer hatte er es dabei nicht, sich in seine Rolle hineinzuversetzen, da er sich selbst spielte. Bekannt wurde Drews durch seinen Hit „Ein Bett im Kornfeld“, den er 1976 veröffentlichte. Aufgrund der 1999 erschienenen Single „König von Mallorca“ erhielt Drews den gleichlautenden Spitznamen.

Im Mai 2021 war Thomas Anders bei „Rote Rosen“ zu sehen. Auch er spielte sich in der Serie selbst. Bekannt wurde Anders als eine Hälfte des Pop-Duos Modern Talking, das er zusammen mit Dieter Bohlen bildete. Mehr als 120 Millionen Tonträger verkauften Anders und Bohlen in aller Welt.

Oliver Petszokat wurde zunächst als Seriendarsteller bekannt – nämlich durch „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, wo er 1998 und 1999 mitspielte. Parallel machte er jedoch auch Musik und brachte 1998 unter dem Künstlernamen Oli.P den Cover-Song „Flugzeuge im Bauch“ heraus. Mit „So bist du (und wenn du gehst…)“ landete er 1999 einen weiteren Nummer-1-Hit. 2016 und 2017 spielte er in mehreren Folgen von „Rote Rosen“ den Tanzlehrer René Siegel.