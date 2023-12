Von Herr der Ringe bis Football: Diese Filme laufen Heiligabend im Fernsehen

Weihnachten hält für Filmfans auch in diesem Jahr wieder hochklassige und unterhaltsame Klassiker bereit. Ein Blick auf das TV-Programm an Heiligabend 2023.

Bereits am Morgen des 24. Dezember warten im TV echte Klassiker. Los geht es mit der Musikkomödie „Sister Act“ mit Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg, die in dem Film eine talentierte Nachtclubsängerin spielt und mit ein paar üblen Gangstern herumschlagen muss. Aus dem Kultfilm ist mittlerweile ein Musical entstanden.

Für Comedy-Serien-Junkies hat Prosieben am Weihnachtsmorgen einiges zu bieten. Erst zeigt der Sender Folgen der Kultserie „Friends“, danach geht mit der Erfolgsreihe „Modern Family“ weiter, ehe ab 11.45 Uhr mit „Scrubs“ der nächste Serienhit wartet. Lachen garantiert.

Alle Jahre wieder treibt Michel, der freche Junge aus Lönneberga, mit seinem Schabernack seine Eltern zur Weißglut. Die Kultfilme aus den 1970er-Jahren, die auf den Romanen von Astrid Lindgren basieren, dürfen an keinem Weihnachtsfest fehlen. Das ZDF zeigt ab 11.55 Uhr gleich zwei Stück hintereinander.

Weihnachtsmann und Co. KG (Super RTL, ab 5.55 Uhr)

Auch für die kleinen Zuschauer ist einiges geboten. Unter anderem zeigt Super RTL den ganzen Tag die beliebtesten Folgen von „Weihnachtsmann und Co. KG“.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (ARD, 13.15 Uhr, NDR, 15.15 Uhr, WDR, 20.15 Uhr) Was wäre Heiligabend, ohne den Weihnachtsfilm schlecht hin: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gehört zu jedem Weihnachten wie die Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen die osteuropäische Aschenputtel-Verfilmung am Sonntagnachmittag und -abend mehrmals.

Auch der Grinch, Weihnachts-Miesepeter vom Dienst, darf mit seiner mürrischen, amüsanten Art nicht an Weihnachten fehlen. Vox zeigt die Komödie mit Jim Carrey in der Hauptrolle um 15.55 Uhr.

Einen echten Blockbuster präsentiert am Nachmittag Prosieben. Dann werden im ersten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson der junge Hobbit Frodo und seine Gefährten wieder alles versuchen, um den magischen Ring zu zerstören und Mittelerde zu retten. Prosieben wird alle drei Herr-der-Ringe-Teile ab 14 Uhr ausstrahlen.

Freunde der leichten Unterhaltung kommen am Nachmittag und Abend auf der ARD, dem SWR und dem WDR auf ihre Kosten. Dort zeigen die Öffentlich-Rechtlichen Sketche von Loriot und die Kult-Familie Heinz Becker. Vorsicht: Lachkrampf-Gefahr.

Ähnlicher Humor ist am Nachmittag auch auf Kabeleins zu finden. In „Meine Braut, ihr Vater und ich“ versucht der tollpatschige Greg Focker, alias Ben Stiller, die Gunst seines zukünftigen Schwiegervaters und Ex-CIA-Agenten Jack Byrnes, gespielt von Robert de Niro, zu erlangen.

In dieser Spielfilmkomödie versucht Ben Stiller die lebendig gewordenen Museumsexponate einzufangen und in den Griff zu bekommen.

Ein Weihnachtskonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und First Lady Elke Büdenbender, moderiert von Johannes B. Kerner. International gefeierte Solistinnen und Solisten präsentieren ein Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen.

Rustikaler geht es am Abend auf Kabeleins zu. Dort warten die beiden Kult-Sprücheklopfer Bud Spencer und Terence Hill, die zuerst in „Die linke und die rechte Hand des Teufels“ und danach in „Vier Fäuste für ein Halleluja“ wieder ordentlich die Fäuste fliegen lassen.