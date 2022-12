WM 2022 im TV - Viertelfinale: Wo werden heute die Spiele übertragen?

"Weil ich ein anormaler Mensch war"

Kinder-Star Henry Thomas wurde wegen "E.T."-Dreh gemobbt

Als "E.T. Der Außerirdische" 1982 in die Kinos kam, wurde der Kult-Streifen schnell zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme. Die Geschichte um die Freundschaft mit dem Wesen aus dem All hat Generationen berührt. Henry Thomas wurde, als zehnjähriger, mit seiner Rolle des kleinen Elliott weltbekannt. Doch dass der Ruhm auch Schattenseiten haben kann, musste der Kinderstar schon früh lernen. In der Schule wurde Henry Thomas durch den Film schikaniert und gemobbt, wie er in einem Interview berichtet. Darin wirft der Schauspieler einen Blick zurück auf den Erfolgsfilm und verrät, was seine Kinder eigentlich von "E.T." halten.

