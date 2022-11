WM 2022 live in der ARD: Wer kommentiert heute die Spiele?

Bastian Schweinsteiger hat als WM-Experte eine neue Frau an seiner Seite. Während der Weltmeister von 2014 bei der EM im vergangenen Jahr noch gemeinsam mit Jessy Wellmer die Spiele im Stadion analysierte, ist in Katar nun Esther Sedlaczek die Stadion-Moderatorin, die gemeinam mit Schweinsteiger das jeweilige Top-Spiel des Tages präsntiert. Während diese beiden also nach Katar reisten, wird der Großteil der Übertragung aus dem gemeinsamen WM-Studio von ARD und ZDF in Mainz realisiert.