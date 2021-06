Wer stiehlt mir die Show? – Neue Folgen mit Joko ab Juli 2021

Joko Winterscheidt geht mit seinem ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" in die zweite Staffel. Nach der Fußball-EM laufen sechs neue Folgen. Darin setzt der Moderator erneut seinen Job aufs Spiel. Wer gewinnt, bekommt den außergewöhnlichsten Preis in der Geschichte aller Quizshows: die komplette Show.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?" In neun Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an.