"Dark Matter – Der Zeitenläufer": Alle Infos zum packenden SciFi-Thriller-Serie mit Joel Edgerton

Bei Apple TV+ ist mit "Dark Matter – Der Zeitenläufer" eine packende, neue SciFi-Serie gestartet. Erzählt wird von einem Verwirrspiel in einem futuristischen Multiversum. Dabei wird ein Familiendrama gekonnt mit einem sehenswerten Thriller vermischt.

Vertane Chancen und alternative Lebenswege Irgendwann kommt jeder an einen Punkt im Leben, darüber nachzudenken, was gewesen wäre, wenn… Die so düstere wie brillante Sci-Fi-Serie "Dark Matter – Der Zeitenläufer" baut aus solchen Gedankenspielen ein ganzes Labyrinth an alternativen Lebenswegen, in dem sich Physikprofessor Jason Dessen (Joel Edgerton) ab 8. Mai bei Apple TV+ verirrt. Der Familienvater wird von sich selbst aus seiner Realität entführt und kämpft darum, zu seiner Ehefrau Daniela (Oscar-Gewinnerin Jennifer Connelly) und seinem Sohn Charlie (Oakes Fegley) zurückkehren zu können.

Sein Leben in Chicago bietet wenig Aufregung, doch Jason ist eigentlich zufrieden. Wie sehr, das merkt er, nachdem er eines Abends nach einem Besuch in einer Bar entführt wird und kurz darauf in einem Labor aufwacht. Offenbar wurde er in eine andere Realität verschleppt – der Kidnapper war er selbst.

Während sich die alternative Version seines Lebens bemächtigt, versucht Jason verzweifelt einen Weg zurückzufinden. Offenbar war sein anderes Ich unzufrieden mit einer Entscheidung, die er in der Vergangenheit getroffen hat und ist zum Beispiel statt mit Daniela mit der Wissenschaftlerin Amanda (Alice Braga) verheiratet.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch "Was wäre, wenn?", ist eine dieser Fragen, die sich nicht nur Fußballer nach einem vergebenen Elfmeter stellen. Es ist eine dieser Fragen, nach deren Antworten man selbst unzählige Male im Leben sucht. Was wäre, wenn ich damals nicht in den Zug gestiegen, sondern bei meiner Freundin geblieben wäre? Was wäre, wenn ich dieses eine Jobangebot doch angenommen hätte?

Man kennt das, und das macht "Dark Matter – Der Zeitenläufer" zu einer packenden Serie mit emotionaler Griffigkeit, die gekonnt zwischen Familiendrama und sehenswertem Thriller wechselt. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Blake Crouch werden in neun Episoden im SciFi-Kontext die großen Fragen des Lebens verhandelt. Die Antworten müssen sich Jason, Daniela und Amanda im Multiversum selbst zusammenpuzzeln.