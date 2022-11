"Your Songs": Neue Musikshow mit Promis

Mit "Your Songs" startet eine neue Musikshow in der ARD. Prominente Gäste wie Robbie Williams oder Sarah Connor präsentieren in der Sendung ihre größten Hits und werden dabei von einer Studio-Band und einem Sinfonieorchester begleitet. Die Moderation übernehmen Jeanette Biedermann und Gregor Meyle. Als Duo vor der Kamera konnten die beiden bereits Erfahrung sammeln - allerdings keine gute. Ihr gemeinsames, vorheriges Musikformat "Playlist of my Life" fiel mit schlechten Einschaltquoten durch. Mit "Your Songs" versuchen Jeanette Biedermann und Gregor Meyle erneut, ihr Publikum zu begeistern.

"Your Songs" Musikshow • 26.11.2022 • 23:15 Uhr

Bereits im Frühjahr versprach der MDR "das emotionalste und persönlichste Musikformat des neuen Jahres" – und präsentierte mit "Playlist of my Life" eine Show, in der die Moderatoren Jeanette Biedermann und Gregor Meyle Gäste wie Yvonne Catterfeld und Annett Louisan empfingen, um mit ihnen nicht nur zu reden, sondern auch gemeinsam zu singen. Das Konzept ging nicht auf: Die Quoten waren mau, teilweise schalteten gerade einmal 0,35 Millionen Menschen ein. 30 Minuten Sendezeit pro Folge waren wohl schlichtweg zu wenig, um dem musikalischen Talent des Gastes und seiner Lebensgeschichte gleichermaßen gerecht zu werden.

"Herausragende Songs und emotionale Geschichten" Dieser Quoten-Schlappe zum Trotz steht im Ersten nun abermals "eine Show mit herausragenden Songs und voller emotionaler Geschichten" in den Startlöchern: "Your Songs" lautet der Titel des ebenfalls vom MDR produzierten Formats, in dem sich das Duo Biedermann und Meyle einmal mehr als Gastgeber versuchen darf. Die Idee der Sendung: Fünf Popkünstlerinnen und -künstler geben vor Publikum jeweils ihre bekanntesten Hits zum Besten und werden dabei von einer Studioband und dem MDR-Sinfonieorchester begleitet.

Auf der Bühne stehen Sarah Connor, Max Giesinger, Johannes Oerding, Michael Patrick Kelly und Robbie Williams. Was genau die zweistündige Show "in dieser Form einzigartig" macht, bleibt abzuwarten – diesbezüglich hüllt sich der Sender vor der Ausstrahlung noch in Schweigen.

"Your Songs" – Sa. 26.11. – ARD: 23.15 Uhr