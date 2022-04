Die Gewinner des 10.000-Euro-Rätsel

An dieser Stelle veröffentlichen wir die Gewinner des 10.000-Euro-Rätsels der Printausgabe des prisma-Magazin.

Der 10-000-Euro-Preis beim prisma-Kreuzworträtsel ging diesmal nach Wenden im Sauerland an einen Leser der Westfalenpost, der überglücklich war, als der Gewinneranruf bei ihm einging. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Spaß mit dem Geldgewinn.

Das 10.000€-Kreuzworträtsel-Gewinnspiel ist jeweils auf eine Dauer von drei Monaten (ein Quartal) ausgelegt. In dieser Zeit kann jeder Teilnehmer des wöchentlichen Kreuzworträtsels am 10.000-Euro-Gewinnspiel teilnehmen. Somit werden alle Teilnahmen in dieser Laufzeit gebündelt und stehen zur Auslosung bereit. Mehr Informationen: prisma.de/teilnahmebedingungen