Unsere Veranstaltungstipps im März

März

Der große Howard Carpendale sagt auf seiner Abschiedstournee „Let‘s do it again, again“. Die britische Heavy Metal Legende Saxon supportet ihr aktuelles Album „Hell, Fire & Damnation“ gemeinsam mit den befreundeten Musikerinnen von Girlschool. Die deutsche Pop-Ikone Sarah Connor bereist die Republik auf ihrer „Arena Tour“. Lenny Kravitz zieht es immerhin nach München, Berlin, Düsseldorf, Mannheim und Hannover. Die australischen Hardrocker Airbourne machen auf ihrer Europatour ebenfalls Halt in Deutschland.