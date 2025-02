Unsere Veranstaltungstipps im Februar

Februar

Die mit vielen Edelmetall-Auszeichnungen überhäuften US-Punkrocker Rise Against touren im Februar ebenso durch Deutschland wie „Señorita“-Sänger und Chartstürmer Pietro Lombardi. Auch die schottischen Indie-Rocker Franz Ferdinand drehen wieder alle Regler auf „11“ und beehren ihre Fans in München, Berlin und Köln. „Africa“, „Hold The Line“., Rosanna“, „I‘ll Be Over You“, „Child‘s Anthem“... Die Liste der Toto-Hits ist schier endlos. Für zwei Konzerte in Stuttgart (18. Februar) und Düsseldorf (19. Februar) sind die kalifornischen Legenden zu Gast in Deutschland. Doch die Tickets werden langsam knapp. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist auch die große Cindy Lauper wieder bei uns zu sehen. Am 25. Februar gastiert die Pop-Diva der 80er in Berlin, einen Tag später in Düsseldorf.