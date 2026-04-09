Die prisma Lifehacks

Du willst direkt vermeiden, dass ein Fettfleck auf der Kleidung entsteht? Streue Salz auf den frischen Fleck! Das Öl wird herausgezogen, bevor es sich festsetzt.

Du backst fürs Osterfrühstück und willst keine Eierschalen im Teig? Dann schlag jedes Ei erst einzeln in eine Tasse auf.

Du verlierst ständig den Anfang von Klebeband-Rollen? Dann klebe am Ende eine Büroklammer oder einen Zahnstocher unter die Spitze.

Du willst nicht ständig den Schneebesen oder Löffel aus der Soße fischen? Dann stecke einen breiten Haushaltsgummi ans Ende des Griffs – so hält er auf dem Topfrand.

Du willst morgens leichter aufstehen? Dann lege dein Handy mit dem Wecker außer Reichweite des Bettes – so musst du aufstehen, um ihn auszuschalten.

Deine Fenster sind im Winter besonders schmutzig geworden? Reinige sie mit warmem Wasser und einem Spritzer Essig. Das verhindert Streifen und lässt das Glas länger glänzen.

Du willst ein fest verschlossenes Glas öffnen? Klopfe mit einem Löffel oder Messerrücken leicht rund um den Deckel. So löst sich das Vakuum im Inneren.