Buch-Tipp: „Von Göttern und Menschen. Die griechischen Mythen neu erzählt“

Obwohl die griechischen Mythen schon seit Jahrtausenden erzählt und weitergegeben werden, sind sie auch heute noch spannend. Wer sich für die Mythen interessiert, sollte definitiv einen Blick in das Buch werfen.

Die griechische Götterwelt mit ihren vielen Akteuren und Streitereien, der Krieg um Troja oder die Irrfahrten des Odysseus – alle diese und viele weitere Geschichten haben bis in unsere Zeit überdauert und dienten bereits als Vorlagen für zahlreiche Bücher und Verfilmungen. Sarah Iles Johnston, Professorin für Klassische Philologie, hat in ihrem Buch „Von Göttern und Menschen“ eine Vielzahl der bekannten Mythen zusammengetragen und in moderner Sprache neu erzählt, wobei ihr auch die weibliche Perspektive wichtig war. Die deutsche Übersetzung von Heike Schlatterer ist ebenfalls gut lesbar und verständlich. Durch die geschickte Anordnung der Mythen lassen diese sich fortlaufend lesen, und die Zusammenhänge zwischen den Akteuren werden deutlich. Zu den Geschichten gibt es im Anhang zahlreiche Quellenangaben und Verweise, außerdem findet sich dort ein hilfreiches Register der vorkommenden mythischen Figuren.