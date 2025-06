Lesetipp aus der Redaktion: „‚Wir waren Heldinnen‘ – Wie Frauen den Fußball eroberten“

In einigen Tagen, am Mittwoch, 2. Juli, startet die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz. Ligaspiele der Frauen-Bundesliga locken heutzutage zahlreiche Zuschauer an. Wer den aktuellen Erfolg sieht, könnte schnell vergessen, dass der DFB das in den 1950er-Jahren erlassene Frauenfußballverbot erst 1970 aufgehoben hat. Gespielt haben die Mädchen und Frauen aber trotzdem. In seinem Buch „‚Wie waren Heldinnen‘ – Wie Frauen den Fußball eroberten“ zeichnet Torsten Körner die Befreiungsgeschichte rund um den deutschen Frauenfußball nach. Anhand der Geschichten verschiedener Pionierinnen wie Christa Kleinhans oder Bärbel Wohlleben, der ersten Torschützin des Monats im Jahr 1971, kann der Leser nachvollziehen, wie viel Mut und Durchsetzungsvermögen gegen Vorurteile und festgelegte Rollenbilder die Frauen brauchten, um ihren Traum vom Fußball Wirklichkeit werden zu lassen. Zugleich nimmt das Buch ihn mit auf eine spannende Zeitreise in die Geschichte der Bundesrepublik.