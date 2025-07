Buchtipp aus der Redaktion: "Kein zurück" von Stephen King

Kein zurück“ ist nach „Der Outsider“ und „Holly“ der dritte Roman von Stephen King, in dem die Ermittlerin Holly Gibney die zentrale Rolle spielt. King äußerte wiederholt, dass die hochintelligente, aber scheue Privatdetektivin mit ihrer Vorliebe für Logik und Analyse seine Lieblingsfigur sei. Alte Fans folgen ihm da nicht unbedingt durchgehend, nicht abzustreiten ist aber die faszinierende Persönlichkeit der Figur, die ihre autistischen Züge mit einer obsessiven Ader verbindet. Das macht sie authentisch und menschlich. Im neuen Roman untersucht Holly eine Mordserie, die als Rache für einen Justizirrtum verübt wird, gleichzeitig agiert sie in einem zweiten Fall als Personenschützerin einer feministischen Autorin. Das ist teilweise gewohnt spannend, manchmal aber etwas überladen. Holly-Gibney-Fans werden es lieben, Neulinge lesen aber vielleicht erst einmal die Bill-Hodges-Trilogie, in der Holly vorgestellt wird.