Reise-Lesetipp: „52 kleine & große Eskapaden – An der Deutschen Märchenstraße“

Die Deutsche Märchenstraße führt von der hessischen Brüder-Grimm-Stadt Hanau mehr als 600 Kilometer bis nach Norddeutschland – genauer gesagt bis nach Bremen, der Heimat der Bremer Stadtmusikanten. Die Ferienstraße reiht Orte und Landschaften aneinander, die mit den Gebrüdern Grimm und deren Märchengestalten zu tun haben. 2025 feiert die Deutsche Märchenstraße ihr 50. Jubiläum. Passend dazu ist in der Reihe „52 kleine & große Eskapaden“ der Band „An der Deutschen Märchenstraße“ erschienen. Autorin Silke Kuri recherchierte fünf Jahre lang für das Buch und bereiste mit ihrer Familie knapp 60 Orte entlang der Märchenstraße. Ihre Erlebnisse und Ausflugstipps hat sie in dem 232 Seiten starken Reiseführer festgehalten. Das Buch gliedert sich in drei Kapitel und sortiert die Orte in die Kategorien „Im Süden“, „Im Herzen“ und „Im Norden“ ein. Zu jeder Eskapade liefert die Autorin Tipps unter anderem zur An- und Abreise, zur besten Zeit sowie zu Übernachtungsmöglichkeiten. Zusätzlich stehen die GPX-Daten der einzelnen Touren als Download zur Verfügung.