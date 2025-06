Lesetipp für Kinder: "Rundherum! Mein Drehspaßbuch" mit Bus und Traktor

In diesen Büchern geht’s rund! Sowohl in der Traktor- als auch in der Bus-Ausgabe der „Drehspaß-Bücher“ gibt es eine Drehscheibe, die beim Lesen der Geschichte gedreht werden kann. So können die unterschiedlichen Handlungsschauplätze besucht werden. Jede Doppelseite bietet zudem Suchaufgaben. In „Unterwegs mit dem Bus“ hat sich durchgängig ein Huhn versteckt, in „Unterwegs mit dem Traktor“ ist es eine Maus, die überall gefunden werden kann. Die Bücher mit der bunten Drehscheibe fördern die motorischen Fähigkeiten und regen zum Erzählen an. Die Zielgruppe sind Kinder ab zwei Jahren.