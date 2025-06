Lesetipp aus der Redaktion: "Simply Coffee"

Mögen Sie Kaffee? Dann ist „Simply Coffee“ von Jordan Michelman und Zachary Carlsen genau das richtige Buch für Sie. Denn den US-Amerikanern ist, obwohl ihr Land bis vor kurzem eher weniger für seine große Barista-Tradition bekannt war, ein lebendiger Leitfaden für alle, die Kaffee nicht nur trinken, sondern erleben wollen, gelungen. Die Autoren, bekannte Kaffeeexperten und Gründer des Blogs „Sprudge“, nehmen ihre Leser mit auf eine Reise durch die Welt des Kaffees – von der perfekten Espresso-Zubereitung bis zu kreativen Cocktails. Das Buch setzt dabei auf klare Anleitungen zu Brühmethoden wie French Press, Chemex oder Cold Brew, ergänzt durch 40 Rezepte, darunter Klassiker wie Irish Coffee und originelle Ideen wie Kaffee-Schokoladensirup. Dabei richten sich die Tipps sowohl an Anfänger als auch an Barista-Fans sowie Kaffee-Experten und machen Lust aufs Experimentieren. Beachtet werden muss allerdings, dass manche Rezepte trotz dieses Ansatzes spezielle Geräte voraussetzen. „Simply Coffee“ eignet sich aber in jedem Fall für Kaffeeliebhaber, die Genuss und Wissen verbinden wollen. Es bringt Lifestyle und Handwerk in die Küche – ideal für den morgendlichen Koffein-Kick.