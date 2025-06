Lesetipp für Kinder: „Das alles kann ich schon alleine! Zahlen und Mengen“

Schon lange bevor es mit der Schule losgeht, haben Kinder ein großes Interesse am Lernen und zählen zum Beispiel mit Begeisterung alle möglichen Dinge in ihrem Alltag. Ebenfalls besonders wichtig für Kindergarten- und Vorschulkinder ist in jeder Lebenslage: „Ich mache das selber, du sollst mir nicht helfen!“ Diesem Wunsch nach Autonomie trägt der Block „Das alles kann ich schon alleine!“ Rechnung. Die Aufgaben erklären sich dank der gut verständlichen Bildanleitungen mit dem Fuchs ohne vorlesende Eltern oder Großeltern und lassen sich ohne Hilfe lösen. Ziffern nachzeichnen, Gegenstände zählen, Unterschiede zwischen zwei Bildern finden – die Seiten sind abwechslungsreich gestaltet und bieten immer wieder neue Anregungen. Besonders angenehm: Es geht ganz ohne das häufig dominante Mädchen-rosa und Jungen-blau – Zahlen und Mengen machen schließlich allen Kindern Spaß!