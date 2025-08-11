Lesetipp: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

Der Neujahrstag 2023 wird Jeremy Renner („Avengers“) für immer im Gedächtnis bleiben: Um seinen Neffen vor dem sicheren Tod zu retten, springt der Schauspieler im Urlaubsdomizil nahe Lake Tahoe in Nevada auf einen tonnenschweren Schneepflug, der ihn letztlich unter sich begräbt. Durch spezielle Atemtechniken gelingt es Renner, bei Bewusstsein und somit am Leben zu bleiben. In „My Next Breath“ erzählt er detailliert von den dramatischen Momenten des Unfalls, den lebensbedrohlichen Verletzungen – darunter über 38 gebrochene Knochen – und seiner beeindruckenden Genesung durch mehrere Operationen und schmerzhafte Rehabilitation. Darüber hinaus reflektiert er über die emotionale und spirituelle Reise, die ihn zu einer neuen Sicht auf Leben, Familie und Zweck führte, sowie über seine Rolle als Vater, Sohn, Bruder und Onkel. Das Buch ist eine inspirierende Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Liebe und der Kraft, trotz überwältigender Widrigkeiten weiterzumachen.