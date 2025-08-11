Home Magazin Lesetipps

Lesetipp: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

11.08.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

von Felix Förster
Jeremy Renner springt am Neujahrstag 2023 in Nevada auf einen Schneepflug, um seinen Neffen zu retten. Sein Buch "My Next Breath" schildert die dramatischen Ereignisse, seine Verletzungen und seine beeindruckende Genesung.
"My Next Breath" von Jeremy Renner.
"My Next Breath" von Jeremy Renner. Fotoquelle: Verlag

Der Neujahrstag 2023 wird Jeremy Renner („Avengers“) für immer im Gedächtnis bleiben: Um seinen Neffen vor dem sicheren Tod zu retten, springt der Schauspieler im Urlaubsdomizil nahe Lake Tahoe in Nevada auf einen tonnenschweren Schneepflug, der ihn letztlich unter sich begräbt. Durch spezielle Atemtechniken gelingt es Renner, bei Bewusstsein und somit am Leben zu bleiben. In „My Next Breath“ erzählt er detailliert von den dramatischen Momenten des Unfalls, den lebensbedrohlichen Verletzungen – darunter über 38 gebrochene Knochen – und seiner beeindruckenden Genesung durch mehrere Operationen und schmerzhafte Rehabilitation. Darüber hinaus reflektiert er über die emotionale und spirituelle Reise, die ihn zu einer neuen Sicht auf Leben, Familie und Zweck führte, sowie über seine Rolle als Vater, Sohn, Bruder und Onkel. Das Buch ist eine inspirierende Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Liebe und der Kraft, trotz überwältigender Widrigkeiten weiterzumachen.

„My Next Breath“ von Jeremy Renner, Penguin, 288 Seiten, 25 Euro
ISBN: 978-3-328-60415-0

