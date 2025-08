Lesetipp: „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ von Anja Donnermeyer

Wer Zöliakie hat oder aus anderen Gründen kein Gluten verträgt, muss beim Einkaufen aufpassen, denn Gluten ist in vielen Produkten enthalten. Auch beim Kochen und Backen muss darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich Gluten in die Speisen gerät. Einfacher wird es, wenn man einen gut gefüllten Vorratsschrank mit glutenfreien Lebensmitteln hat. In der Familie von Autorin Anja Donnermeyer vertragen zwei Mitglieder kein Gluten. So wurde sie mit der Zeit zur Expertin und gibt in ihren Büchern ihr Wissen weiter. In „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ erklärt sie, welche Lebensmittel sich besonders gut für den Vorratsschrank eignen, weil sich aus ihnen viele Rezepte zubereiten lassen. Zudem sind auch gleich passende Rezepte enthalten, von Brot über Pizzateig bis zu eingekochten Leckereien. Viele Hinweise und Varianten machen das Ganze noch abwechslungsreicher. Übrigens: In weiteren Büchern stellt Donnermeyer unter anderem Rezepte zum „Backen ohne Mehl“ oder zu „Fingerfood glutenfrei“ vor.