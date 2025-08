Lesetipp: „Billy Joel – Die Biografie“ von Fred Schruers

„Billy Joel – Die Biografie“ von Fred Schruers bietet tiefe Einblicke in das Leben und Wirken eines Künstlers, der immer schon weit mehr war als lediglich der „Piano Man“. Die Biografie von 2016 ist anlässlich der angekündigten HBO-Doku „And So It Goes“, die noch 2025 gestreamt wird, genau der richtige Appetitanreger für die Fans. Auf der Grundlage von mehr als 100 Stunden Interviews mit Joel selbst sowie Gesprächen mit Weggefährten wie Christie Brinkley und Jon Small erzählt Schruers vom Leben des Musikers – angefangen mit seiner Kindheit in Long Island bis zu seinem Aufstieg in den Rock-Olymp. Besonders berührt die Schilderung seiner jüdisch-deutschen Wurzeln und der Flucht der Familie vor den Nazis, die Joels Perspektive und Texte nachhaltig prägten. Schruers gelingt es, die Balance zwischen persönlicher Nähe und objektiver Analyse zu halten. Joel selbst lehnte die ursprüngliche Autobiografie zunächst ab, um seine Vergangenheit lieber in seiner Musik zu verarbeiten, gab Schruers dann aber das „Go“ für die Veröffentlichung. Das Buch lässt die Leser hinter Hits wie „New York State of Mind“ blicken und ist ein ehrliches, manchmal rohes Abbild eines Mannes, der mit seinen Melodien Geschichte schrieb.