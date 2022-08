Buchtipp: Reisen mit gutem Gewissen

Seien wir mal ehrlich: Egal, wie sehr uns die Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegen, auf unseren Urlaub möchten wir dennoch nicht verzichten. Müssen wir auch nicht, ist Reiseautorin Franziska Consolati überzeugt. Ganz im Gegenteil: Sie vertritt die These, dass Reisen und Umweltschutz Hand in Hand gehen.