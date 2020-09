| Buchtipps

Von Sarah Schneidereit

Was haben "The Witcher" und "The Handmaid's Tale" gemeinsam? Richtig, beide Serien basieren auf Büchern. prisma stellt vier Romane vor, die für Netflix, Amazon & Co. verfilmt worden sind und die sich mindestens genauso lohnen wie die Serien-Adaptionen.

Die erste Staffel von "The Witcher" startete so erfolgreich wie schon lange keine Serie mehr. Die Geschichten rund um den wortkargen, Silberschwert schwingenden Hexer Geralt von Riva basieren auf den Romanen des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski. Die Kurzgeschichtensammlung "Der letzte Wunsch" beinhaltet unter anderem die erste Begegnung von Zauberin Yennefer und Geralt sowie die Geschichte, wie Prinzessin Ciri dem Hexer schon vor ihrer Geburt versprochen wurde.

Staffel 1 auf Netflix streamen

Der letzte Wunsch von Andrzej Sapkowski

von Andrzej Sapkowski dtv, 384 Seiten, 16 Euro (E-Book 12,99 Euro)

ISBN: 978-3-423-26264-4

Bereits 1985 erschien Margaret Atwoods dystopischer Roman "Der Report der Magd", der 2017 als Serie adaptiert worden ist. Erzählt wird die Geschichte der Magd Desfred, die in einer düsteren Zukunft lebt: Frauen haben so gut wie keine Rechte mehr. Diejenigen, die nach einer großen Katastrophe noch gebärfähig sind, müssen reichen Familien dienen, die sonst kinderlos bleiben würden. Doch die sogenannten Mägde begehren gegen die Obrigkeit auf.

Staffel 1 und 2 auf Amazon Prime streamen

Der Report der Magd von Margaret Atwood

von Margaret Atwood Piper, 416 Seiten, 12 Euro (E-Book 11,99 Euro)

ISBN: 978-3-492-31116-8

Die Serie "Babylon Berlin", die sowohl bei Sky als auch in der ARD für hohe Einschaltquoten sorgt, basiert ebenfalls auf einer Buchreihe. 2008 veröffentlichte Volker Kutscher mit "Der nasse Fisch" den ersten Band, in dem Kriminalkommissar Gereon Rath im Berlin der Goldenen Zwanziger ermittelt. Wer Lust auf ein spannendes Gesellschaftsporträt hat, sollte sich die Bücher nicht entgehen lassen.

Staffel 1 und 2 in der ARD-Mediathek streamen, Staffel 3 ab 11. Oktober

Der nasse Fisch von Volker Kutscher

von Volker Kutscher Piper, 544 Seiten, 12 Euro (E-Book 10,99 Euro)

ISBN: 978-3-492-31594-4

Mittlerweile gibt es schon vier Staffeln von "Tote Mädchen lügen nicht" auf Netflix, wobei nur die erste auf dem gleichnamigen Roman von Jay Asher aufbaut. Darin nimmt sich Hannah Baker das Leben. Vor ihrem Selbstmord spricht sie auf sieben Kassetten insgesamt 13 Gründe auf, die zu ihrer folgenschweren Entscheidung geführt haben. Nach und nach erfahren die Schüler der High School, welche Tragweite ihr Verhalten gehabt hat.

Staffel 1 bis 4 auf Netflix streamen