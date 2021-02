Buchverlosung: Schuhe für die größten Menschen der Welt

Seit 1745 gibt es die Schuhe von Wessels aus Vreden. Der Familienbetrieb hat sich auf Übergrößen spezialisiert. Im Buch "Für die größten Füße der Welt" berichtet Georg Wessels, der das Schuhhaus heute mit Bruder Peter leitet, von der Unternehmensgeschichte und seinen Begegnungen mit den größten Menschen der Welt.

Georg Wessels ist mit den größten Menschen der Welt bekannt. Seit 40 Jahren ist es ihm eine Herzenssache, Riesen mit Schuhen aus der traditionsreichen Schuhmanufaktur seiner Familie zu versorgen. Rund 50 an Riesenwuchs erkrankten Frauen und Männern hat er in dieser Zeit mehr als 500 Paar Schuhe bis Größe 69 (= 47 cm) auf seine Kosten maßfertigen lassen. Jetzt hat Georg Wessels sein Leben und Wirken aufgeschrieben. "Für die größten Füße der Welt" ist der Titel des Buches. Auf 220 Seiten reisen die Leser mit Georg Wessels und seiner Co-Autorin Petra Alefeld von Vreden nach Venezuela, Myanmar, Südafrika, Tunesien und Russland, in die USA, die Türkei, die Ukraine und in den Schwarzwald. Sie erfahren hautnah, was der Erzähler an den jeweiligen Orten mit seinen übergroßen Freunden erlebt hat. Entstanden sind zehn Etappen durch das Reich der Riesen mit skurrilen, anrührenden, witzigen und nachdenklich machenden Geschichten, samt authentischer Bebilderung.

Das Schicksal der krankhaft Riesenwüchsigen ähnelt sich vielfach. "Sie sind Gefangene im eigenen Körper", sagt Georg Wessels und weiß aus seiner Erfahrung, dass ihr ohnehin verkürztes Leben meist traurig und oft einsam endet. In der Öffentlichkeit fühlen sie sich zur Schau gestellt und werden dadurch oft ängstlich und menschenscheu. "Im Märchen machen einem Riesen Angst. Im echten Leben ist es umgekehrt", sagt Georg Wessels.

Das Buch ist erschienen in der Schriftenreihe des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde, Band 101. Mehr Infos: www.wessels-schuhe.com

