"Das begabte Kind": Allzu menschliche Hexen

Die magischen Freundinnen Niamh, Leonie, Helena und Elle müssen nach einem Bürgerkrieg der Hexen in ihr bürgerliches Leben zurückkehren, was den vier unterschiedlich gut gelingt. Als dann das Ende aller Hexen vorhergesagt wird, gerät ein magisch begabtes Kind in den Fokus der vier. Sie müssen Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaft verändern werden. Juno Dawson schafft es in diesem vielversprechenden ersten Band ihrer neuen Trilogie, die Mythologie rund um das Hexenwesen ins 21. Jahrhundert zu transportieren und dabei ein modernes Thema wie Identität geschickt einzubinden. Dabei erschafft der Roman eine reiche, imaginäre Welt als Spiegel der unsrigen, in der Frauen aufgrund ihrer von Natur aus stärkeren Macht die Magie beherrschen. Der zweite Band erscheint bereits im März 2023.