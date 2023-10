Eine kurze Geschichte des Buches

Bevor Menschen die Schrift erfanden, konnten Informationen nur mündlich weitergegeben werden. Mit Mythen und Geschichten funktionierte das gut, doch der wachsende Handel Mesopotamiens im 4. Jahrtausend v.Chr. machte es erforderlich, Transaktionen sowie Handelslisten im Überblick zu behalten. Bei den ersten Büchern handelte es sich folglich um Geschäftsbücher. Die Händler drückten keilförmige Markierungen in Tontafeln. Diese wurden nummeriert – das Buch war geboren.

Das Buch in der Antike

Die Schrift entwickelte sich weiter und so wurde es schon bald möglich, nicht nur einfache Auflistungen zu erstellen, sondern Worte und ganze Reden festzuhalten. Tontafeln waren aufgrund der Größe und dem Gewicht ungeeignet für eine solche Aufgabe. Deshalb wurde in der Antike meist Papyrus verwendet, welches zusammengerollt wurde und so platzsparend verstaut werden konnte. Diese Methode war der Beginn des Buchhandels – auf Märkten konnten philosophische Texte, phantastische Geschichten und ähnliche Schriften erstanden werden.