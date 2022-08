Erinnerungen an Dirk Bach

Hape Kerkeling, Bastian Pastewka, Gerhard Polt, Olli Dittrich, Frank Schätzing, Udo Lindenberg und viele andere erzählen in diesem bunten Buch kleine und große Geschichten über einen kleinen, großen Mann, dessen Verlust noch immer schmerzt.

Schauspieler, Comedian, legendärer Dschungelcamp-Moderator, Gefährte - Dirk Bach war auf vielen Bühnen und in vielen Rollen zuhause, und vor allem war er sehr vielen Menschen ein guter und enger Freund. Am 1. Oktober 2022 jährt sich Dirks plötzlicher Tod zum zehnten Mal, und zu diesem Anlass erinnern sich Freunde und Weggefährten an ihren Herzensmenschen - allen voran Hella von Sinnen, die ihr halbes Leben mit ihm teilte.