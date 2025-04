Für Sie gelesen: "Die Abenteuer von Jo, Jette und Jocko: Gesamtausgabe“ von Hergé

Neben „Tim und Struppi“ arbeitete Hergé viele Jahre auch an der Serie „Jo, Jette und Jocko“, einer Auftragsarbeit für das französische Jugendmagazin „Cœurs Vaillants“. Die fünf Bände „Die Manitoba antwortet nicht“, „Der Ausbruch des Karamako“, „Das Vermächtnis des Mister Pump“, „Rekordflug nach New York“ und „Das Tal der Kobras“, die zwischen 1936 und 1957 erschienen, sind nun in einer Gesamtausgabe erhältlich. Die Reihe zeigt einmal mehr den typischen klaren Zeichenstil Hergés, der als „Ligne claire“ die Comicwelt revolutionieren sollte, und veranschaulicht den Sinn des Autors für spannende, fantasievolle Erzählungen. Besonders der Affe Jocko, inspiriert von einem Spielzeugaffen, sorgt dabei für komische Momente.