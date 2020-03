| Buchtipp

Direkt, gerade, ehrlich, kein Diplomat, aber mit großem Herzen für die Menschen – Jan Fedder verkörperte den Hamburger schlechthin. Am 30. Dezember 2019 verstarb der Schauspieler, der Dirk Matthies in der ARD-Serie "Großstadtrevier" und den Bauern Kurt Brakelmann in "Neues aus Büttenwarder" spielte.

Tim Pröse schreibt in der einzigen autorisierten Biografie über das Leben von Jan Fedder. Kurz vor seinem Tod erreichte den Schauspieler noch das vollendete Manuskript, gespickt mit vielen Zitaten. In der Biografie kommen Fedder selbst, seine Frau Marion, Freunde und Weggefährten zu Wort – in schönen, wehmütigen und auch traurigen Kapiteln.