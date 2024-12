Lesetipp: Einstein – Die Biografie

Walter Isaacson liefert mit "Einstein - Die Biografie" einen tiefen Einblick in das Leben des genialen Physikers, der stets das Bestehende hinterfragte. Ein faszinierendes Porträt eines Rebellen und Vordenkers.

Der US-amerikanische Autor Walter Isaacson ist bekannt für seine exzellent recherchierten Biografien von modernen Koryphäen wie Steve Jobs oder Elon Musk. Seine Bücher über Leonardo da Vinci und Benjamin Franklin haben zudem deutlich gezeigt, dass er auch über historische Figuren „abliefern“ kann. Nun liegt mit „Einstein – Die Biografie“ auch endlich sein Standardwerk über den in Ulm geborenen Physiker aus dem Jahr 2007 in deutscher Übersetzung vor. Isaacson legt darin den Fokus vor allem auf die Persönlichkeit dieses überlebensgroßen Wissenschaftlers, der zeitlebens fast vergöttert wurde und nach wie vor in keinen Rahmen passt. Dabei zeichnet er das Bild eines zutiefst menschlichen, aber auch rebellischen Geistes, der stets das Bestehende hinterfragte und sich mit einfachen Antworten nicht abfinden konnte. Darüber hinaus geht Isaacson auch näher auf Einsteins Herausforderungen ein, denen sich der geniale Physiker im Laufe seines Lebens stellen musste. Durch die Schilderung des persönlichen und familiären Hintergrunds Einsteins lässt Walter Isaacson diese ikonische Figur greifbarer, ja menschlicher werden. Eine meisterhaft verfasste Biografie.