Lesetipp aus der Redaktion: "Die Legende" von John Grisham

"Die Legende“ ist nach „Das Original“ von 2017 und „Das Manuskript“ von 2020 der dritte Band von John Grishams Romanreihe über die fiktive Camino Island vor der Küste Floridas. Auch im neuen Roman geht es wieder um den bohèmen Buchhändler und Lebemann Bruce Cable. Anders als in den Justiz-Thrillern und True-Crime-Büchern überzeugt John Grisham in seinen „Camino-Romanen“ durch einen lockeren Plauderton und die Konzentration auf die teilweise skurrilen Charaktere und das tropische Setting der Insel. Grisham plaudert dabei auch ein wenig aus dem Nähkästchen und beschreibt launig den Literaturbetrieb in den USA. „Die Legende“ erinnert dabei wieder mehr an den starken ersten Teil der Trilogie. Eine Lektüre, die Spaß macht.