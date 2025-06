Lesetipp aus der Redaktion: "Il mondo della Pasta"

„Il mondo della Pasta“ ist mehr als ein Kochbuch, es ist eine Hommage an die italienische Lebensart. Domenico Gentile ist Koch und Foodblogger des größten italienischen Foodblogs Deutschlands namens „Cooking Italy“. Er nimmt die Leser mit auf eine kulinarische Reise von Gragnano, der Hauptstadt der Pasta, über das Tortellini-Fest in Mantova bis zur Sagra della Pasta Fresca in Bologna. Die über 80 Rezepte des Buches decken die wichtigsten Pastaformen ab – von handgemachten Ravioli bis zu klassischen Spaghetti – und werden durch Saucen- und Beilagenrezepte ergänzt. Jedes Rezept ist dabei klar strukturiert, mit Step-by-Step-Fotos, die besonders das Formen und Füllen frischer Pasta für Anfänger nachvollziehbar machen. Die Rezepte reichen von Klassikern wie Spaghetti alla Carbonara (ohne Sahne, wie es sich gehört) bis zu kreativen Gerichten wie Ravioli mit Zitronenricotta. Viele Rezepte sind fleischlastig, etwa Tagliatelle al Ragù, aber es gibt auch vegetarische Optionen wie Pesto alla Genovese oder Pasta alla Norma. Die Anleitungen sind dabei auch für Pastaneulinge ermutigend, die Zutaten meist in gut sortierten Supermärkten erhältlich, und Gentile erklärt, wie man mit getrockneter Pasta ähnlich gute Ergebnisse erzielt wie mit selbstgemachter. Buon Appetito!