| Buchtipp

Wie war das damals beim Bau des Kölner Doms? Wie entstand im 14. Jahrhundert ein Bauwerk mit einem solch imposanten Ausmaß? Im Historischen Roman "Der Zimmermann von Köln" von Peter vom Falkenberg wird genau das erzählt. Und zudem eine spannende Geschichte um den Zimmermanns Michel aus Flensburg, seine ereignisreiche Reise nach Köln, seine steile Karriere beim Bau des Doms und seinen tiefen Fall, als er eines brutalen Mordes beschuldigt wird.

Eingebettet in das historische Ambiente des 14. Jahrhunderts erlebt der Leser ein Kaleidoskop von Freude und Leid, Liebe und Trauer, Schuld und Sühne, Intrigen und Mord, Freundschaft und Hass – und er erfährt: Was hat es mit dem geheimnisvollen Runenamulett auf sich? Wo ist der sagenumwobene Wikingerschatz versteckt? Und was ist eigentlich das "Wunder von Köln"? prisma-Chefredakteur Stephan Braun hat das Buch gelesen und stellt es im Buchvideoblog "Braun und das Buch" vor.

Der Zimmermann von Köln

Peter vom Falkenberg

ISBN: 978-3-943886-97-9

Erschienen im Bergischen Verlag

