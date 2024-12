Christoph Schmuck ist ein YouTube-Star mit einem besonderen Angebot. Mit „CreepyPastaPunch“ begeistert er seine mehr als 1,3 Millionen Abonnenten mit Gruselanekdoten der Marke: „Rituale, die ihr niemals nachmachen solltet“ oder „Geh niemals zelten“. Doch Schmuck bringt gruselige und kurzweilige Geschichten auch zu Papier. Sein Band „Momente des Grauens“ bietet den Lesern tatsächlich Momente, in denen sie nicht wissen, ob es um Übernatürliches oder Reales geht. Sind die Verstorbenen im Sessellift nur eine Vision des Extremsportlers, der unbedingt den illegalen Berg bezwingen will? Was macht die geheimnisvolle Frau auf der Brücke, auf der es in letzter Zeit zu so vielen unerklärlichen Selbstmorden gekommen ist? Was befindet sich am anderen Ende des seltsamen Rohres, das mitten im Wald aus dem Boden ragt? Warum kommt die Freundin des Vorstadtjungen eines Tages nicht mehr zum Spielen nach draußen? Und was ist so abstoßend an dem Baby, das der junge Vater stolz seinen Freunden zeigt?

Die Fantasie ist gefordert

All diese Geschichten beziehen die Fantasie des Lesers mit ein. Es sind keine Darstellungen brutaler Gewalt, sondern Erzählungen, in denen sich der Schrecken langsam aufbaut, um sich dann in einem Moment der furchtbaren Gewissheit zu entladen. Oder mit anderen Worten: Schmucks Schreibstil verbreitet wohliges Gruseln, anstatt die Leser mit unappetitlichem Fließband-Horror zu verprellen. Was besonders hervorsticht, ist die Tatsache, dass man als Leser ganz nah dran ist, an den in der Ich-Form geschilderten Ereignissen. Zudem legt sich Schmuck nie auf ein immergleiches Umfeld oder bestimmte Personen fest. Seine Geschichten spielen überall auf der Welt. Es gibt Settings in Großstädten, in abgelegenen Gebirgen oder in Wäldern. Es gibt sehr kurze Storys und eher epische Erzählungen. Dank der frischen Schreibe Schmucks, bleibt man gerne dran und taucht in die Abenteuer und Schicksalserlebnisse ein, die seine Helden bestehen müssen. Manche Geschichten sind näher an der Realität als andere, aber immer bleibt am Ende ein wohliger Schauer zurück, der an Zeiten erinnert, als man sich noch tagelang mit einer solchen Sammlung von schockierenden Erzählungen beschäftigen konnte und über die schaurigen Ereignisse, die darin geschildert wurden, nachdachte. Ein perfektes Buch für kalte Winterabende, das man nicht so schnell weglegt, wenn man gute Geschichten zu schätzen weiß.