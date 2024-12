Splitterkristall – Die Schattenchroniken Band 1

Die 15-jährige Mira Rother ist überhaupt nicht glücklich, als ihre Mutter sie auf ein Internat im geschichtsträchtigen Kloster Engelbach schickt. Denn sie befürchtet, mit lauter Snobs und verzogenen Kindern ihre Zeit verbringen zu müssen. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen: Die Schule ist recht abgelegen, und Mira muss sich vom Stadtleben verabschieden. Aus ihrer Ablehnung macht sie auch kein Geheimnis, sodass sie gleich von Beginn an als eigenbrötlerische Unruhestifterin wahrgenommen wird. Doch in der ersten Nacht in der neuen Schule passiert etwas, das alles verändert: Mira sieht eine helle Lichtsäule, die wie aus dem Nichts in den Himmel strahlt und deren Wärme sie förmlich in ihrem Gesicht spürt – trotz der Entfernung. Sie beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen und gerät dabei in eine magische Welt. Die düster-märchenhafte Geschichte richtet sich an Fantasy-Fans. Sie ist als Serie angelegt, wobei jedes Buch einer Episode entspricht und ein großes Staffelfinale bereits jetzt geplant ist. Wer mehr über Mira und ihre Freunde sowie die geheimnisvolle Welt des Splitterkristalls erfahren möchte, findet auf der Internetseite der Buchreihe mehr Informationen, darunter Porträts der einzelnen Charaktere, Kurzvorstellungen der Welten sowie eine Leseprobe. Im Shop sind außerdem verschiedene Buchpakete erhältlich, unter anderem mit einem Splitterkristall-Shirt oder Postkarten der Charaktere.