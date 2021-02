"Sprich mit mir": Die Sicht eines Schimpansen auf die Welt

Sind uns Tiere ähnlicher, als wir vermuten? Dieser Frage geht T.C. Boyle in seinem neuen Roman "Sprich mit mir" über die ungewöhnliche Beziehung zwischen einer Studentin und einem Menschenaffen nach.

Schimpanse Sam wächst bei Wissenschaftlern auf. Professor Schermerhorn und dessen Assistin (und Geliebte) Aimee umsorgen ihn wie ein Kind. Das Tier beherrscht Teile der Gebärdensprache und hat eine Vorliebe für menschliches Fastfood. Zwischen ihm und Aimee entwickelt sich schnell eine besonders innige Bezuiehung. Als jedoch die Vision Schermenhorns, der an das Menschliche im Tier glaubt, keine Schule macht, wird Sam für Tierexperimente von einer anderen Universität beschlagnahmt. Aimee ist am Boden zerstört und fasst einen verrückten Plan.

"Sams Sicht auf die Welt wiederzugeben, war für mich die größte Herausforderung und zugleich das größte Vergnügen beim Schreiben dieses Buches", sagt T.C. Boyle. "Sam ist wie wir - immerhin sind wir, wie Jared Diamond und andere uns versichern, zu einem Drittel Schimpansen -, und doch auch ganz und gar anders."

Der US-amerikanische Autor wirft in seinem neuesten Buch interessante Fragen auf: "Die anderen Tiere müssen sich vor uns hüten - so viele von ihnen landen im Kochtopf, auf dem Grill oder unter den Rädern unserer Wagen. Doch auch sie haben ein Bewusstsein, sie haben ihre eigene Sicht auf die Welt, und die ist so schlüssig wie unsere - sie können uns nur nicht davon erzählen. Aber was, wenn sie könnten? Was, wenn man ihnen unsere Sprache beibringen könnte? Was, wenn sie dann Dinge sagen würden, die wir nicht hören wollen?"

Die deutsche Fassung von "Sprich mit mir" ist noch vor dem Original erschienen, das in den USA erst im Mai 2021 veröffentlicht wird. Boyle hat sich durch die Werke von Primatenforschern wie Jane Gooddal inspririeren lassen. Auch die wahre Geschichte des Schimpasen Nim Chimpsky, der Gegenstand einer erweiterten Studie zum Erwerb von Tiersprachen an der Columbia University war, diente als Inspiration.

Sprich mit mir - T.C. Boyle

Erscheinungsdatum: 25.01.2021

352 Seiten

Hanser Verlag

Fester Einband

ISBN 978-3-446-26915-6

Deutschland: 25,00 €

Quelle: areh