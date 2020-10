| Buchtipp

"Oh wie süß", dachte sich prisma-Chefredakteur Stephan Braun, als er das Buch "Spring einfach mitten rein" in seiner Post fand. Wie er das Buch findet, erklärt er im Video. prisma verlost außerdem drei Exemplare. Infos zur Teilnahme finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

Manchmal macht das Glück große Sprünge: Bis zu acht Meter schaffen ausgewachsene Kängurus. Doch es gibt noch mehr Grund zur Bewunderung. So wissen die Tiere zum Beispiel, wie man die perfekte Balance findet, warum man am besten auf großem Fuß lebt und das Bauchgefühl immer recht hat.

Mit "Spring einfach mitten rein" ist ein keines Geschenkbuch mit ganz vielen Bildern und liebevollen Geschichten über Känguru-Babys entstanden. Denn die haben eigentlich keine Chance, wenn plötzlich ihre Mutter stirbt. Auch deshalb zieht Autorin Susanne Bütow verwaiste Beuteltierbabys auf und weiß in ihrem Buch besonders eindrücklich von ihrer täglichen Arbeit zu berichten.

"Spring einfach rein" von Susanne Bütow

Lübbe Sachbuch

Hardcover

Geschenkbücher

64 Seiten

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

ISBN: 978-3-431-05013-4

Ersterscheinung: 30.09.2020

Über die Autorin

Susanne Bütow stammt aus Lüneburg und zog 2012 nach Tasmanien, wo sie ein Jahr später eine Aufzuchtstation für Kaguruwaisen eröffnete. Die nachtaktiven Kängurus werden oft überfahren und die Babys in den Beuteln der Mütter haben allein keine Überlebenschance. Susanne nimmt bis zu vier Joeys (so nennt man die Tierkinder) zu sich und zieht sie liebevoll im Stoffbeutel mit Wärmflasche und Ersatzmilch groß, um sie anschließend auszuwildern. Eine anstrengende Mission, aber dafür ist sie schon mehrfache Großmutter und trifft bis einige ihrer Schützlinge immer wieder in freier Wildbahn. Susanne Bütow ist engagiert im Umweltschutz und arbeitet mit ihrer Agentur "Wild Ocean Tasmania" für nachhaltigen Tourismus.

