Unsere Zukunft steht in den Sternen. Wie wir bald den Mars besiedeln (oder auch nicht).

Kelly und Zach Weinersmith beleuchten in ihrem Buch die Herausforderungen und Fragen, die vor einem Leben im Weltall gelöst werden müssen. Vom Kinderkriegen im All bis zur Lebensmittelversorgung – die Autoren liefern tiefgründige Einblicke und unterhaltsame Erklärungen.

Werden wir demnächst alle auf dem Mars oder sonst wo im Weltall leben und die Probleme auf der Erde einfach hinter uns lassen? Immerhin macht die private Raumfahrt große Fortschritte. Nun, ganz so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen – das zeigen Kelly und Zach Weinersmith mit ihrem Buch. In diesem machen sie deutlich, welche Dinge zunächst geklärt werden müssten, bevor die Menschheit außerhalb der Erde eine neue Heimat finden kann. Können Menschen im All Kinder bekommen? Wie wäre es möglich, ausreichend Nahrung anzubauen? Und wie könnte eine zukünftige Gesellschaft aussehen? Mit diesen und vielen weiteren interessanten Fragen beschäftigen sich die Autoren, die jahrelang recherchiert und mit Weltraumexperten Gespräche geführt haben. Immer wieder streuen sie in den Kapiteln Berichte über tatsächliche Begebenheiten ein, und erklären fundiert, aber gleichzeitig mit Humor die Vorund Nachteile von bestimmten Plänen oder wie geltende rechtliche Bestimmungen zu verstehen sind.