Weitere Lesetipps aus der Redaktion

Vier bemerkenswerte Bücher, die du gelesen haben solltest: Frank Max bietet Strategien gegen schwierige Menschen, Martin Wehrle verhilft dir zu mehr Zufriedenheit, Al Pacino gewährt Einblicke in sein Leben und Britta Kiwit erklärt Familienvielfalt.

Hack the Vollpfosten "Menschen gibt's, die gibt's nicht!" Möchte man zumindest meinen. Doch leider gibt es sie nicht nur, sie machen uns auch regelmäßig das Leben schwer. Beim Amt, im Supermarkt und auf der Straße. Ich habe da was gegen, also: "Im übertragenen Sinne". Denn nach der Lektüre dieses Buchs siehst Du Vollpfosten, Meckeronkels & Co. nicht nur in einem anderen Licht, sondern hast auch den einen oder anderen Pfeil mit Gegengift im Köcher. Ich erkläre, warum Menschen manchmal schwierig werden und sind und was man tun kann, wenn man mit ihnen zu tun hat und mit heiler Haut davonkommen möchte.

Hack the Vollpfosten von Frank Max, 180 Seiten, 15 Euro, Tredition Verlag, ISBN 978-3-384-08351-7

Dieses Buch verändert dein Leben für immer Wenn man sein Leben nachhaltig verändern möchte, muss man auch seine Denksweisen ändern. Um an dieses Ziel zu kommen gibt Martin Wehrle seinen Lesern 52 kleine Schritte an die Hand, wie sie Stück für Stück zu mehr Zufriedenheit und Glück im Leben kommen. Klingt nach trockenen Theorien – ist es aber gar nicht. Denn jedes Kapitel beginnt mit einer kleinen, zum Teil persönlichen, Geschichte. Beispiel: „Ich beschreibe, wie ich mit 17 Jahren einen schweren Fahrradunfall hatte und auf der Straße fast verblutet wäre: doppelter Schädelbasisbruch“ , erklärt Martin Wehrle. „Doch im Rückblick hat sich diese Katastrophe als Glücksfall erwiesen: Nur deshalb habe ich eine weiterführende Schule besucht, nur deshalb eine wichtige Mentorin kennengelernt und nur deshalb später meine Karriere als Berater und Autor gemacht. Das kann den Menschen Hoffnung machen: Die Tiefpunkte des eigenen Lebens schaffen ideale Voraussetzungen für Veränderungen; wer springen will, muss vorher in die Knie gehen.“

Dieses Buch verändert dein Leben für immer von Martin Wehrle, 320 Seiten, 20 Euro, Mosaik Verlag, ISBN 978-3-442-39421-0

Sonny Boy – Mein Leben „Sonny Boy“ – diesen Spitznamen hat Al Pacino von seiner Mutter, die ihren kleinen Sohn bereits im Alter von drei oder vier Jahren mit ins Kino nahm. „Das Kino war ein Ort, an dem meine Mutter sich im Dunkeln verstecken konnte und ihren Sonny Boy mit niemand anderem teilen musste.“ Unbewusst legte Mrs. Pacino damals den Grundstein für das, was aus ihrem Sohn einmal werden sollte: einer der größten Filmstars aller Zeiten. Der Ausnahmeschauspieler, der sich Mitte der 1970er-Jahre mit gerade einmal vier Filmen namens „Der Pate I und II“, „Serpico“ und „Hundstage“ den Status einer Filmlegende erspielt hatte, wuchs in der rauen South Bronx auf und konnte, als er die oben genannten Rollen mit Mitte 30 auf der Leinwand verkörpert hatte, bereits auf ein Leben abseits des Scheinwerferlichts blicken. Das unterscheidet ihn von vielen modernen Schauspielern, die heute vorschnell als „Stars“ bezeichnet werden. Pacino steht vielmehr für den Typus Mann, dem man nichts vormachen kann, der irgendwie schon alles erlebt zu haben scheint. Seine Autobiografie „Sonny Boy“ lässt den Leser an einem einmaligen Künstlerleben teilhaben, mit vielen Höhen und einigen Tiefen.

Sonny Boy – Mein Leben von Al Pacino, 400 Seiten, 26 Euro, Piper Verlag, ISBN 978-3-492-07310-3

Ach, das ist Familie?! Das Aufklärungsbuch ist in diesem Jahr für den deutschen Kinderbuchpreis nominiert. LGBTQI+-Familien, Mama-Papa-Kind, Patchwork, Adoption, oder oder oder: Die verschiedenen Familienkonstellationen unser modernen Gesellschaft werden darin einfach erklärt, dazu gibt es knallbunte Illustrationen und Tipps für jede Familie.